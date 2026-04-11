Con l’arrivo del fine settimana e delle temperature più miti, Trenord riprende le sue gite in treno per la stagione estiva. Da domenica, i treni collegheranno le principali destinazioni come laghi, parchi di divertimento, luoghi d’arte e di sport, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di raggiungere facilmente queste mete. La programmazione si inserisce nel calendario stagionale di trasporti per favorire il turismo locale.

Da domenica con l’arrivo della bella stagione tornano le “ Gite in treno “ di Trenord verso laghi, parchi divertimento, mete d’arte e di sport. E ripartono le corse dei treni storici. Un’occasione concreta di turismo sostenibile e di prossimità per scoprire e vivere il territorio lombardo. "Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno – dichiara Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord –. Con il programma ‘Gite in treno’ e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con il caldo, ecco le ‘Gite in treno’

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Condizioni meteorologiche ottimali per gite fuori porta in programma nel fine settimana. Nei primi giorni della prossima settimana previsti rovesci - facebook.com facebook

Il lunedì dell'Angelo apre la lunga e divertente stagione delle gite fuori porta per organizzare un picnic all'aperto, che sia in campagna, in riva al lago, al mare o in montagna. Per una buona riuscita, però, va scelta l'etichetta giusta x.com