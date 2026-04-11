Comunali | tra lusinghe politiche e fermezza civica Lamberti declina l’invito di Cannizzaro

In vista delle prossime elezioni comunali, si registrano tensioni tra le forze politiche locali. Un candidato ha deciso di non aderire a un invito ufficiale di un altro esponente politico, mantenendo una posizione di fermezza civica. La discussione riguarda principalmente le alleanze e le strategie che si stanno definendo in questi giorni, mentre il clima politico si fa sempre più acceso e articolato.

Nel fervido clima che precede le imminenti consultazioni amministrative, si intensifica il confronto politico attorno alle dinamiche di alleanze e strategie elettorali. A catalizzare l’attenzione è stato, nelle ultime ore, l’invito rivolto da Cannizzaro a Eduardo Lamberti Castronuovo, attuale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Comunali, è nata la lista civica "Insieme si può" a sostegno del candidato sindaco CannizzaroIl percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la... Ruby teste a un processo declina l'invito: "Devo allattare"AGI - Convocata come teste nel processo a Giovanna Rigato, Karima El Mahroug, nota come 'Ruby', ha inviato al tribunale di Monza un certificato...