Comunali tra lusinghe politiche e fermezza civica Lamberti declina l’invito di Cannizzaro

In vista delle prossime elezioni comunali, il clima politico si fa più acceso con discussioni sulle alleanze e le strategie da adottare. Un candidato ha deciso di non accettare l’invito di un altro esponente politico, mantenendo una posizione di fermezza. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni e incontri tra le forze politiche locali, mentre si avvicinano i giorni delle consultazioni amministrative.

Nel fervido clima che precede le imminenti consultazioni amministrative, si intensifica il confronto politico attorno alle dinamiche di alleanze e strategie elettorali. A catalizzare l’attenzione è stato, nelle ultime ore, l’invito rivolto da Cannizzaro a Eduardo Lamberti Castronuovo, attuale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Comunali, è nata la lista civica "Insieme si può" a sostegno del candidato sindaco CannizzaroIl percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la...