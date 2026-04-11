Comunali di Reggio Calabria il coordinamento di FdI definisce la squadra dei candidati

Per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, il coordinamento di Fratelli d’Italia ha annunciato la lista dei candidati. La coordinatrice cittadina ha definito la squadra come compatta e radicata nel territorio, sottolineando la sua credibilità. La presentazione avviene in un momento in cui il partito si prepara a confrontarsi con altre forze politiche per conquistare il ruolo di primo cittadino.

“Una lista forte, credibile e profondamente radicata nel territorio”. Così Fratelli d’Italia, attraverso la coordinatrice cittadina Ersilia Cedro, descrive la squadra di candidati del partito che si prepara ad affrontare le elezioni comunali di Reggio Calabria.Nel corso della riunione del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Elezioni Amministrative di Reggio, FdI definisce la squadraFratelli d’Italia accelera verso le Elezioni Amministrative di Reggio: squadra compatta e pieno sostegno a Cannizzaro Nel percorso che conduce alle...