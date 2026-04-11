Compriamo casa con le offerte per i bimbi di Gaza Il caso sollevato dal Giornale su Hannoun & soci finisce in Parlamento

Il Giornale ha sollevato una questione riguardante l’utilizzo dei fondi da parte di Mohammad Hannoun e la sua società. La vicenda riguarda offerte promozionali legate all’acquisto di case, con un’attenzione particolare ai benefici destinati ai bambini di Gaza. La notizia ha portato all’intervento delle autorità parlamentari, che hanno deciso di approfondire i dettagli della situazione. La discussione si concentra sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse coinvolte.

A presentare un’interrogazione parlamentare è il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone: "Fare piena luce su questi flussi di denaro" Il caso sollevato da Il Giornale sull’utilizzo dei fondi da parte di Mohammad Hannoun e la sua associazione finisce in Parlamento e a presentare un’interrogazione parlamentare è il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone: "Le notizie riguardanti l’associazione di Mohammad Hannoun, emerse oggi sul Giornale sarebbero gravissime. L'ipotesi che i fondi destinati agli orfani di Gaza vengano dirottati per acquistare immobili a Milano delineerebbe l'ennesimo sciacallaggio inaccettabile”....🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Compriamo casa con le offerte per i bimbi di Gaza". Il caso sollevato dal Giornale su Hannoun & soci finisce in Parlamento Dopo lo scoop del Giornale, il caso Salis finisce in Parlamento: "Vogliamo sapere i precedenti dell’accompagnatore"Un semplice controllo documenti, chiesto da un Paese a un altro nell’ambito della normativa Schengen, sta diventando un caso politico solo perché a... Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti”La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di...