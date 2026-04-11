Como-Inter il rischio di Fabregas | il Como sfida i nerazzurri senza

Domenica 12 aprile alle 20 si gioca la partita tra Como e Inter. La sfida si svolgerà allo stadio della città lombarda, con i padroni di casa pronti ad affrontare i nerazzurri. La squadra di casa dovrà fare a meno di Fabregas, che rischia di non essere disponibile per questo incontro. La partita sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi locali.

La sfida che vedrà il Como ospitare l’Inter nella serata di domenica 12 aprile, con calcio d’inizio fissato per le 20.45, si preannuncia come un banco di prova tattico cruciale per entrambe le formazioni in campo. Mentre i padroni di casa cercano una soluzione strutturale per contenere la capolista, i nerazzurri devono gestire un tassello fondamentale del loro attacco ormai indisponibile. L’evoluzione tattica di Fabregas contro la sfida fisica dell’Inter. Il tecnico del Como, Fabregas, sta valutando un cambiamento radicale per affrontare l’impatto offensivo dei visite, ipotizzando di abbandonare la difesa a quattro per schierare un trio dietro il reparto avanzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como-Inter, il rischio di Fabregas: il Como sfida i nerazzurri senza Como Inter, le ultime sulle scelte di Fabregas e Chivu: i nerazzurri non rinunciano ai loro punti fermi…di Redazione Inter News 24Como Inter, le ultime sulle probabili formazioni in vista della sfida d’andata per la semifinale di Coppa Italia Questa... Leggi anche: Napoli-Como, chi sfida l’Inter? Tra il tabù di Conte e la freschezza di Fabregas INTER GENOA 2-0 Chivu: Scudetto Da 5 anni non ci vengono dati meriti, non va mai bene niente