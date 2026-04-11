Nella vigilia della partita contro il Napoli, l’allenatore dell’Inter ha dovuto affrontare l’assenza del capitano, che non sarà in campo per motivi legati a un infortunio. La squadra si prepara alla trasferta sul Lago con alcune modifiche in formazione, senza la presenza di Lautaro. La sfida tra le due squadre si avvicina e il pronostico si concentra sulle strategie adottate dall’allenatore in assenza di alcuni giocatori chiave.

Proprio alla vigilia della trasferta sul Lago, il tecnico nerazzurro ha perso di nuovo il capitano argentino, fermato da un malanno muscolare: ci sarà Pio Esposito L'Inter si era appena rimessa in moto grazie al rientro di Lautaro contro la Roma e subito Chivu è costretto a cambiare tutto per il nuovo infortunio muscolare del capitano nerazzurro. Si riforma la coppia Esposito-Thuram in una sfida che si ripeterà tra meno di due settimane in Coppa Italia a San Siro. Scopriamo pronostico e quote di Como-Inter in programma domenica 12 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como-Inter, Chivu senza Lautaro prova ad allontanare il Napoli: pronostico

Lecce-Inter, il pronostico: Chivu prova subito a cancellare Bodo. Lautaro ko, tocca a PioI nerazzurri tornano in campo dopo il ko di Champions e si presentano al Via del Mare senza il capitano infortunato: pronta la coppia Esposito-Thuram...

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Inter, tegola Lautaro: nuovo stop e niente Como. Quanto starà fuori, l’ansia di Chivu e chi gioca al suo postoInter, Lautaro Martinez si ferma ancora: nuovo infortunio muscolare e stop contro il Como. Tempi di recupero, possibili sostituti e cosa cambia per Chivu. sport.virgilio.it

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