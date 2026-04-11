Como Fabregas | Non siamo simpatici? Non mi sembra Con l' Inter senza paura come sempre

Il tecnico spagnolo ha parlato alla vigilia della partita contro l'Inter, affermando che non si sentono considerati simpatici. Ha aggiunto che, contro i nerazzurri, scenderanno in campo senza paura, come sempre. Ha anche sottolineato di conoscere la forza della squadra avversaria, senza fare commenti su eventuali motivazioni o percezioni esterne. La sfida tra le due squadre si avvicina e le dichiarazioni sono state rese note in conferenza stampa.

"Senza paura, come sempre". Non cambia l’approccio del Como alla vigilia della sfida con la prima della classe, l’Inter, che Fabregas non ha mai battuto in quattro sfide, senza segnargli un gol. "Conosciamo la forza dei nerazzurri - spiega il tecnico spagnolo - ma non abbiamo timore. Rispetto certo, quello di tutte le squadre, ma noi siamo il Como, che prova sempre a trovare soluzioni per migliorarsi". La mente va prima di tutto all’ultima sfida, l’andata della semifinale di Coppa Italia giocata proprio al Sinigaglia poco più di un mese fa, unica senza sconfitta. "In quella partita è vero che l’Inter è partita senza tanti titolari ma noi abbiamo fatto una grande prestazione, siamo riusciti a controllare tante cose, tante dinamiche dove sono fortissimi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, Fabregas: "Non siamo simpatici? Non mi sembra. Con l'Inter senza paura, come sempre" Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Con Fabregas ci rispettiamo, entrambi ci siamo accontentati del pareggio»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Como-Inter, il rischio di Fabregas: il Como sfida i nerazzurri senzaLa sfida che vedrà il Como ospitare l’Inter nella serata di domenica 12 aprile, con calcio d’inizio fissato per le 20.