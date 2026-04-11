Un commerciante di Pomigliano d’Arco è stato denunciato dai vigili urbani dopo aver lasciato rifiuti speciali davanti alla propria attività. I materiali abbandonati comprendevano scarti di lavorazioni metalliche e componenti elettronici. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’apertura di un procedimento presso la Procura della Repubblica di Nola. L’accaduto riguarda un episodio di abbandono di rifiuti senza le dovute autorizzazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Un commerciante di Pomigliano d’Arco (Napoli), è stato denunciato dai vigili urbani alla Procura della Repubblica di Nola per aver abbandonato rifiuti speciali costituiti da scarti di lavorazioni metalliche e componenti elettronici all’esterno della propria azienda. La scoperta è stata fatta nel corso di una vasta operazione di controllo sul territorio da parte della polizia municipale in sinergia con gli addetti dell’Enam, municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti. I controlli, spiegano dal Comune, si stanno intensificando con un’attività mirata nelle aree più critiche, già individuate nelle settimane precedenti per il mancato rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Commerciante abbandona rifiuti speciali davanti alla sua attività: denunciato

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