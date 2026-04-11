Negli ultimi anni si sono verificati numerosi conflitti armati e crisi economiche, sociali e ambientali che stanno attraversando le società occidentali. La situazione attuale viene descritta come una decadenza profonda del panorama politico e culturale, con segnali di deterioramento della qualità del potere e dei valori fondamentali. Le sfide emergono in un contesto di crisi complessa, che coinvolge diversi aspetti della vita collettiva e della governance.

La qualità del potere in Occidente è in caduta libera. Guerre e genocidi in corso, come pure la devastante crisi economica, sociale e ambientale che incombe su tutti noi sono a ben vedere epifenomeni di un più vasto e irrimediabile disastro che attiene anche e soprattutto all’etica e ai valori. Viene in auge una nuova disciplina scientifica che potremmo denominare “psicopatologia del potere”. Jeffrey Sachs ha buon gioco a evocare il “narcisismo maligno” di Trump e Netanyahu, che si sentono, emuli di Hitler da questo come altri punti di vista, autentiche divinità viventi, disposte a scatenare l’apocalisse nucleare pur di salvaguardare le proprie traballanti poltrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come reagire alla disastrosa decadenza dell’Occidente? Con un poderoso colpo di reni

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