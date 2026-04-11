Coma_Cose Fausto torna sulla rottura dopo Cuoricini | Ha fatto male

Da dilei.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fausto Lama e Francesca Mesiano, ex membri del duo musicale Coma_Cose, hanno parlato pubblicamente della loro separazione. Dopo il brano

Amarsi e lavorare insieme non è sempre la formula perfetta. Fausto Lama e Francesca Mesiano, che un tempo erano i ComaCose, lo sanno bene. Dopo anni di musica condivisa e una sintonia che sembrava indissolubile dentro e fuori dal palco, nel 2025 si sono lasciati, chiudendo anche il loro progetto musicale. A distanza di quasi un anno, è il cantautore, ora solista, a tornare a parlare della loro relazione. Fausto dei ComaCose torna a parlare della rottura. Un duo che ha imparato a farci sognare con Fiamme negli occhi, ci ha fatto ballare con Malavita e ha chiuso una storia con una colonna sonora che, oggi, suona dolceamara: Cuoricini. I ComaCose, alias Fausto Lama e California, sono stati negli ultimi anni una coppia nel lavoro e nella vita ma, sfortunatamente, non sempre queste due cose riescono a convivere per sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Coma_Cose, Fausto torna sulla rottura dopo Cuoricini: “Ha fatto male”

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