Colpo Juventus a Bergamo | Boga firma il successo sull’Atalanta

Nella partita di Bergamo, la Juventus ha ottenuto una vittoria grazie a un gol di Boga. La squadra bianconera ha dimostrato di saper resistere e approfittare delle occasioni, portando a casa i tre punti. La sfida si è svolta in un ambiente caldo, con entrambe le formazioni che hanno combattuto fino all’ultimo minuto. La vittoria rappresenta un risultato importante in classifica per la formazione ospite.

Bergamo non è mai una tappa banale, ma la Juventus dimostra di saper soffrire e colpire al momento giusto. Nel 32° turno di Serie A, i bianconeri espugnano il campo dell’Atalanta con un successo di misura (0-1) che pesa tantissimo nella corsa agli obiettivi stagionali. A decidere la sfida è un.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Atalanta-Juventus 0-1. L'ex Boga firma il colpo Champions della Signora Juventus, colpo Champions a Bergamo con BogaAGI - Lo scontro diretto in chiave quarto posto tra Atalanta e Juventus è stato deciso da Jeremie Boga. Atalanta - Juventus 3-0 Mario Pašali & Kamaldeen Sulemana Goal