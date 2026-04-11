In vista della partita di sabato sera, ci sono cambiamenti significativi per la squadra di calcio. La dirigenza ha preso una decisione riguardo a Koopmeiners, che può influenzare la formazione e la strategia in campo. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda il ruolo del giocatore nelle prossime gare. La decisione ha sorpreso alcuni osservatori, mentre altri aspettavano questa mossa da tempo.

Novità importantissime in casa Juventus in vista della sfida di sabato sera: ecco la decisione su Koopmeiners. Cresce l’attesa per la sfida tra Atalanta e Juventus, valida per la 32esima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20,45. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno: i nerazzurri si sono imposti a Lecce, mentre la squadra allenata da Spalletti ha superato il Genoa. Ora il distacco in classifica tra Atalanta e Juventus è di appena 4 punti a favore dei bianconeri e in ballo c’è la qualificazione alla prossima Champions League. L’olandese avrebbe così l’occasione di mettersi in mostra proprio con la maglia della sua ex squadra, che ha indossato dal 2021 al 2024 collezionando 97 presenze e 26 reti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo di scena Koopmeiners, Spalletti spiazza tutti: la decisione

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#Gasperini sul colpo #Malen: “È stato un colpo di fortuna creatosi in 24 ore. Io ho sempre indicato i ruoli, saltuariamente i nomi solo perchè ne ero fortemente convinto. In tutte i club ho sempre indicato i ruoli, non faccio scouting anche se ho qualche soffiata ch x.com