Colpo di pistola dopo una discussione portato in ospedale muore un uomo di 50 anni
Una discussione tra due persone si è conclusa con l’uso di un’arma da fuoco, portando alla morte di un uomo di 50 anni. L’uomo, un operaio, è stato colpito al collo e soccorso dai sanitari, ma le sue condizioni sono peggiorate durante il trasporto in ospedale. La vicenda si è verificata nella serata di oggi nel comune di Copertino, suscitando grande attenzione tra i residenti. La ricostruzione dei fatti è in corso da parte delle forze dell’ordine.
COPERTINO – Una serata di sangue sconvolge la comunità di Copertino. Un uomo di 50 anni, Stefano Tomeo, operaio, è morto nella serata di oggi in seguito a una ferita d’arma da fuoco che lo ha raggiunto al collo.La prima ricostruzioneI fatti sono avvenuti intorno alle ore 20. Secondo le prime.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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