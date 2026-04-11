Colpo di pistola dopo una discussione portato in ospedale muore un uomo di 50 anni

Una discussione tra due persone si è conclusa con l’uso di un’arma da fuoco, portando alla morte di un uomo di 50 anni. L’uomo, un operaio, è stato colpito al collo e soccorso dai sanitari, ma le sue condizioni sono peggiorate durante il trasporto in ospedale. La vicenda si è verificata nella serata di oggi nel comune di Copertino, suscitando grande attenzione tra i residenti. La ricostruzione dei fatti è in corso da parte delle forze dell’ordine.