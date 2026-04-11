Colpo da secondo posto Duca e Bonaiti trascinano Il Lecco non perdona Alcione la crisi continua

Il Lecco ha vinto 2-0 contro l’Alcione nel match disputato al Breda, salendo temporaneamente al secondo posto in classifica, alle spalle del Brescia. Duca e Bonaiti sono stati i protagonisti della gara, contribuendo alla vittoria della squadra. L’Alcione ha subito la terza sconfitta nelle ultime tre partite, proseguendo un periodo di risultati negativi.

Il Lecco sbanca il Breda 2-0 e aggancia momentaneamente il Brescia in seconda posizione. Per l’ Alcione, al terzo ko nelle ultime tre gare, continua il periodo negativo. Presenti in tribuna il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il designatore arbitrale della Can C Daniele Orsato. Parte forte il Lecco. Al 5’ slalom di Kritta e punizione dal limite, battuta da Konatè contro la barriera. Ne nasce una rimessa laterale, Metlika mette al centro per Duca che gira di prima intenzione mandando la palla nell’angolino basso alla destra di Agazzi. L’Alcione si scuote e all’8’ solo un grande intervento di Furlan impedisce a Pitou di pareggiare su punizione dal limite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo da secondo posto. Duca e Bonaiti trascinano. Il Lecco non perdona. Alcione, la crisi continua Leggi anche: Il Lecco stende anche l'Alcione Milano: decidono Duca e Bonaiti Alcione, la crisi continua. Pareggio-beffa per CusatisAl Breda finisce 1-1 tra Alcione e Pro Vercelli, al termine di una gara bloccata, molto tattica e risolta solo nel finale, con un epilogo che lascia... Argomenti più discussi: Alcione – Lecco 0 a 2: colpo da grande squadra e secondo posto (al momento) agganciato; Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Serie B, colpo da capolista: Porto Recanati sbanca Matelica all’ultimo secondo (VIDEO); Vota il miglior barista. Eleonora al secondo posto, 520 voti in un colpo solo. Settore giovanile. Giardino, doppietta al Pescara . La Primavera vola al secondo postoIl Perugia Primavera non si ferma e assesta un colpo da secondo posto. Con una doppietta di ottima fattura di Giardino, in avvio del big match contro il Pescara, il Perugia batte gli abruzzesi e li ... lanazione.it Un colpo da oltre 13.000 euro tra gioielli e contanti ai danni di un’anziana di 73 anni - facebook.com facebook Furto record a Roma: colpo da 700mila euro nel rione Monti x.com