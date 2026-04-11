Colpo Champions della Juve a Bergamo | Boga fa gioire la banda di Spalletti

Nella partita di campionato tra Atalanta e Juventus, la squadra bianconera ha ottenuto una vittoria per 1-0, grazie a un gol segnato da Boga al 3º minuto del secondo tempo. La formazione atalantina ha schierato Carnesecchi tra i pali, con Scalvini e Djimsiti in difesa, mentre la Juventus ha portato in campo la sua formazione, e Boga ha deciso la sfida con il suo gol.

Atalanta - Juventus 0-1 Marcatore: 3'st Boga Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5; Scalvini 5, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (27'st Ahanor 6); Zappacosta 6 (41'st Bellanova sv), De Roon 6 (27'st Pasalic 5.5), Ederson 6.5, Bernasconi 6; De Ketelaere 6, Zalewski 5.5 (10'st Raspadori 6.5); Krstovic 6 (27'st Scamacca 5.5). In panchina: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. Allenatore: Palladino 6. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6; Holm 6.5 (25'st Gatti 6.5), Locatelli 6.5, Thuram 6.5 (25'st Koopmeiners 6), Cambiaso 6 (34'st Kostic sv); Conceicao 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpo Champions della Juve a Bergamo: Boga fa gioire la "banda" di Spalletti Juventus, colpo Champions a Bergamo con BogaAGI - Lo scontro diretto in chiave quarto posto tra Atalanta e Juventus è stato deciso da Jeremie Boga. Leggi anche: Juve, effetto Boga: l’esordio a Bergamo cambia i piani di Spalletti