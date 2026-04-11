Una ragazza di 13 anni ha ferito la propria compagna con un paio di forbici durante l’intervallo in una scuola media. La vittima ha riportato diverse ferite al collo e si trova in ospedale sotto osservazione. La giovane aggressore aveva invitato la compagna in bagno con una scusa, ma poi ha agito con l’intento di ferirla, ispirata a scene di violenza viste in un film. La vicenda è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.

di Gabriele Nuti CASTELFRANCO "Puoi venire con me in bagno? Devo farti vedere una cosa". Non aveva da farle vedere niente, voleva solo mettere in pratica quelle terribili scene di sangue e morte che, pare, aveva visto in un film. E ha scelto la compagna di classe, coetanea e della stessa origine straniera che prima ha cercato di strangolare stringendole le mani intorno al collo e poi ha ferito con alcuni colpi di forbici, sempre al collo. Choc, ieri mattina poco dopo le 9, alla scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Castelfranco. La classe frequentata dalle due ragazzine era al PalaBagagli per le ore di educazione motoria. Il palazzetto si trova nella stessa area della scuola media e i due edifici sono collegati proprio per consentire alle classi di accedere alla struttura sportiva per le ore di ginnastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpi di forbici contro la compagna. Tragedia sfiorata alla scuola media. La ragazzina ha varie ferite al collo

Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea, choc alla scuola mediaCastelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – Momenti di paura nella scuola media di Castelfranco, dove si è verificata una gravissima aggressione...

Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto.

Temi più discussi: Colpi di forbici contro la compagna. Tragedia sfiorata alla scuola media. La ragazzina ha varie ferite al collo; Ferimento a colpi di forbici, in una lite tra due ragazzine di 12 anni, dentro una scuola media in provincia di Pisa. E’ successo durante la lezione di educazione fisica. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenuta in bagno, dove la vittima sare; Colpi di forbice al cliente, il barbiere chiede scusa; Alunna 12enne attira una compagna in bagno e la prende a colpi di forbici al collo: grave aggressione a scuola.

Colpi di forbici contro la compagna. Tragedia sfiorata alla scuola media. La ragazzina ha varie ferite al colloLa coetanea l’ha attratta in bagno nell’ora di ginnastica al PalaBagagli per farle vedere una cosa. Prima avrebbe tentato di strangolarla, poi l’ha raggiunta con alcuni fendenti con l’attrezzo porta ... lanazione.it

Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto ... fanpage.it

Aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici: il caso choc - facebook.com facebook

Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l'aggression x.com