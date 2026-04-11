Colloqui Islamabad residenti Teheran | Speriamo siano positivi la guerra non giova a nessuno

A Teheran, i residenti esprimono speranza riguardo ai colloqui di Islamabad tra Iran e Stati Uniti, pur senza mostrare grande ottimismo. I negoziati si svolgono in Pakistan e sono seguiti con attenzione dalla popolazione locale, che desidera un esito positivo. La guerra, secondo alcuni, non porta benefici a nessuno e si spera in sviluppi favorevoli attraverso questi incontri.

Speranza ma non grande ottimismo a Teheran dove i residenti attendono l’esito dei colloqui di Islamabad, in Pakistan, tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. “Non ci si può fidare affatto della controparte, gli Stati Uniti. Anche se ottenessimo risultati concreti e definitivi, c’è comunque la possibilità che l’accordo salti”, spiega un uomo in strada mentre una donna si augura di avere buone notizie: “(La guerra) è durata abbastanza; entrambe le parti si sono rese conto che con la guerra non stavano ottenendo nulla”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colloqui Islamabad, residenti Teheran: "Speriamo siano positivi, la guerra non giova a nessuno" Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: “Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni”La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in... Iran, a Islamabad tutto pronto per colloqui Teheran-WashingtonTutto pronto a Islamabad, capitale del Pakistan per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Temi più discussi: Iran e Usa, cosa succederà a Islamabad? I colloqui nell'hotel a 5 stelle da stanze separate (con il Pakistan messaggero); Islamabad rafforza le misure di sicurezza in vista dei colloqui tra Usa e Iran; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Iran, ottimismo Casa Bianca per i colloqui. Ma gli analisti: Attenzione agli scenari da incubo. I colloqui di Islamabad in diretta. Gli Usa sbloccano i beni congelati di Teheran. La trattativa con l’Iran slittaIl vertice Usa-Iran si apre fra diffidenze reciproche. Trump ha accusato Teheran di non rispettare l’accordo del cessate il fuoco su Hormuz mentre gli iraniani ribadiscono. Non ci fidiamo degli Usa. quotidiano.net Usa-Iran, via ai colloqui tra le delegazioni a IslamabadA Islamabad i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran per trovare una intesa che ponga fine alla guerra in Medioriente. Per ora la ... stream24.ilsole24ore.com Sono in programma oggi a Islamabad i colloqui tra Iran e USA, volti a trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente. x.com Sono in programma oggi a Islamabad i colloqui tra Iran e USA, volti a trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente. - facebook.com facebook