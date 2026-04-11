Nella serata di giovedì, i carabinieri di Colle di Val d’Elsa hanno arrestato un ventenne nel suo albergo. Durante una perquisizione, sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, tra cui cocaina e sostanza da taglio, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di droga e attrezzature per il divieto di detenzione e spaccio.

COLLE VAL D’ELSA – I carabinieri di Colle di Val d’Elsa, nel corso della serata di giovedì (9 aprile), hanno arrestato un giovane, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento. I militari della stazione dei carabinieri di Colle di Val d’Elsa, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un cittadino tunisino di 20 anni il cui atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale, estesa anche alla camera d’albergo dove il giovane alloggiava, ha permesso di rinvenire 100 grammi di sostanza di tipo cocaina suddivisa in cinque involucri, un bilancino di precisione e sostanza da taglio per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cocaina e sostanza da taglio nella camera d’albergo: ventenne in manette

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