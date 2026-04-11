Club Alpino delegati regionali in assemblea all’abbazia del Monte
Oggi a Cesena si svolge l’assemblea regionale dei delegati del Club Alpino Italiano, con la partecipazione del presidente nazionale Antonio Montani. L’evento si tiene nell’abbazia del Monte e vede riuniti rappresentanti provenienti da diverse aree della regione. La riunione si concentra sulle questioni organizzative e sui programmi futuri dell’associazione.
Il Club Alpino Italiano tiene a Cesena l’assemblea regionale delegati con il presidente nazionale Antonio Montani. Domani nella sala conferenze del monastero del Monte la sezione cesenate del Club alpino italiano (Cai) ospiterà l’assemblea annuale delegati Regione Emilia Romagna nella sala conferenze del monastero di Santa Maria del Monte. L’appuntamento, dalle 9 fino al pomeriggio, vedrà la partecipazione del presidente nazionale del Club Alpino Italiano Antonio Montani, del presidente regionale del Cai Francesco Casanova, del direttore dell’Ente Parchi Romagna Nevio Agostini e della consigliera regionale Francesca Lucchi. Saranno una settantina i delegati in rappresentanza dei circa 22mila soci Cai iscritti presso le 20 Sezioni regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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