Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 32^ giornata

Nella giornata numero 32 della Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie importanti e altre che hanno segnato punti preziosi in chiave salvezza o piazzamenti europei. La classifica aggiornata riflette i risultati di questa giornata, con variazioni nelle posizioni di alcune formazioni. Di seguito, i dettagli sui risultati e la posizione delle squadre nel campionato.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 32^ giornata Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 21^ giornata Tabla de Posiciones Serie A - Italia 2025 Resultados Fecha 7 | Actualización Hoy