Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Nella stagione 2023-2024 della Serie A, Mateo Retegui si è aggiudicato la classifica marcatori con 25 gol. La competizione tra i bomber del campionato ha visto diversi attaccanti protagonisti, alcuni con performance sorprendenti e altri consolidati come punti di riferimento nelle rispettive squadre. La classifica dei goleador si aggiorna stagione dopo stagione, mostrando le differenze tra i vari protagonisti in campo.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it @seriea Classifica #meteo 18^ giornata di #seriea 2025-2026