Cividate al Piano 14enne scompare dopo scuola | chiede aiuto al municipio e viene ritrovata

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, una ragazza di 14 anni residente nel comune di Cividate al Piano è scomparsa poco dopo aver terminato le lezioni scolastiche. La giovane, studentessa delle scuole medie, ha successivamente chiesto aiuto al municipio, portando al suo ritrovamento. La scomparsa ha generato un breve periodo di preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Cividate. Ore di apprensione nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile quando dove una ragazzina di 14 anni, studentessa delle scuole medie e residente in paese, è scomparsa poco dopo la fine delle lezioni scolastiche. L’allarme è scattato immediatamente e la segnalazione è stata inoltrata alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martinengo, coordinati dal comandante di stazione Giovanni Ranieri, insieme agli agenti della polizia locale di Cividate, guidata dal comandante Valentino Gambarini. Le ricerche sono partite senza esitazione, con un’attività capillare sul territorio. Gli inquirenti hanno lavorato incrociando le informazioni e utilizzando anche i sistemi di videosorveglianza urbana per ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e restringere il campo delle ricerche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Camminiamo Insieme per l'Autismo Oggi le strade di Cividate si sono tinte di blu! Siamo partiti dalla splendida cornice dell’Anfiteatro per dare vita a una camminata di solidarietà, inclusione e consapevolezza. Vedere così tante persone unite — fam - facebook.com facebook

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