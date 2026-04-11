Città che apprendono tra reti globali e radici locali | focus a Palazzo Alvaro
Nel cuore di Palazzo Corrado Alvaro si è svolto un convegno dedicato alle città e al loro percorso di crescita, coinvolgendo professionisti e studiosi in un dibattito che ha analizzato il ruolo delle reti globali e delle radici locali. La giornata ha visto incontri, scambi di idee e momenti di progettazione condivisa, con l’obiettivo di riflettere sulle strategie di sviluppo urbano e sulla capacità delle città di adattarsi ai cambiamenti.
Una giornata intensa di confronto, ricerca e progettazione condivisa ha animato la Sala Francesco Perri di Palazzo Corrado Alvaro, dove si è svolto il convegno “Città presenti, città future, città che imparano. Reggio Calabria e le learning cities tra reti globali e radici locali”, promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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