Cirque du Soleil Atalanta-Juve Corridog Lavia Bollani e rally | il week-end in città
Nel fine settimana a Bergamo si svolgono vari eventi, tra cui spettacoli del Cirque du Soleil e partite di calcio tra Atalanta e Juventus. Sono previste anche iniziative di rally, incontri con artisti come Bollani e attività dedicate a Corridog e Lavia. La città si anima con diverse manifestazioni culturali e sportive che coinvolgono pubblico di tutte le età. Gli appuntamenti si svolgono in diversi luoghi, offrendo molte opportunità di partecipazione.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Ovo” con il Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena, la partita di calcio fra Atalanta e Juventus allo Stadio di Bergamo (sabato), la nuova edizione della Corridog (domenica), lo spettacolo “Il lungo viaggio verso la notte” con Gabriele Lavia al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Stefano Bollani e la regista Valentina Cenni al Cinema Conca Verde per la proiezione del film “Tutta vita”, il Rally Prealpi Orobiche e il nuovo format di TedxBergamo dedicato al cambiamento climatico intitolato “Countdown” (domenica). Da... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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