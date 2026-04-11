Cirque du Soleil Atalanta-Juve Corridog Lavia Bollani e rally | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono vari eventi, tra cui spettacoli del Cirque du Soleil e partite di calcio tra Atalanta e Juventus. Sono previste anche iniziative di rally, incontri con artisti come Bollani e attività dedicate a Corridog e Lavia. La città si anima con diverse manifestazioni culturali e sportive che coinvolgono pubblico di tutte le età. Gli appuntamenti si svolgono in diversi luoghi, offrendo molte opportunità di partecipazione.