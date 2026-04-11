Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, ha commentato la partita di oggi pomeriggio alle 18:00 a San Siro contro il Milan, valida per la 32ª giornata di Serie A. Ha definito l'Udinese il peggior avversario per il Milan in questo momento, senza però aggiungere dettagli sulle sue valutazioni o sulle aspettative riguardo alla gara. La sfida si svolge in un contesto di campionato in corso.

Gabriele Cioffi, ex allenatore in Serie A di Udinese e Hellas Verona tra il 2021 e il 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a noi di 'PianetaMilan.it' in cui ha toccato vari temi. Uno, naturalmente, non poteva che essere la sfida Milan-Udinese, partita della 32esima giornata del massimo campionato in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'. "Mi aspetto una gara aperta, compatibile con lo stile di gioco delle due squadre. Il Milan è una squadra forte, allenata da un tecnico tra i migliori al mondo. Allegri sa benissimo l’importanza della partita e quello che può essere l’Udinese", ha esordito... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cioffi: “Udinese il peggior avversario per il Milan in questo momento. Ma sono convinto che …”

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