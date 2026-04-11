Gabriele Cioffi ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato il percorso di Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan. Cioffi ha descritto Deulofeu come un campione in ogni aspetto, sottolineando le sue qualità tecniche e le sue capacità sul campo. La conversazione si è concentrata sul ruolo che il calciatore ha avuto durante la sua carriera e sul suo impatto nel mondo del calcio.

Nella seconda parte della stagione 1617, i tifosi del Milan si sono letteralmente innamorati di un giocatore che ha fatto impazzire le difese avversarie per i suoi dribling ubriacanti. Parliamo di Gerard Deulofeu, ala d'attacco spagnola che arrivò in prestito a gennaio e che entrò nel cuore dei rossoneri dopo poco tempo. Purtroppo, a fine anno l'esterno è tornato al Barcellona e in Serie A si è rivisto solamente con la maglia dell'Udinese. A parlare dello spagnolo, autore di 4 gol e 3 assist in 17 presenze col Milan, ci ha pensato il suo ex allenatore ai tempi dell'Udinese Gabriele Cioffi. In occasione del match di oggi Milan-Udinese, la redazione di PianetaMilan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cioffi sull’ex Milan Deulofeu: “È un campione su tutti gli aspetti. Il calcio ha bisogno di persone come lui”

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