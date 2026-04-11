Cioè a Mondiali persi Ranieri vuole la Nazionale? Lo scrive Repubblica

Secondo un articolo di Repubblica scritto da Niccolò Maurelli, si parla di un possibile interesse di Claudio Ranieri nel diventare il commissario tecnico della Nazionale. L’articolo analizza il rapporto tra Ranieri, attualmente senior advisor della Roma, e l’allenatore Gasperini. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni e tensioni tra le figure di spicco del calcio italiano, in un momento in cui la Nazionale non ha ottenuto risultati soddisfacenti ai ultimi Mondiali.

Fatti capire, adesso Claudio Ranieri vorrebbe diventare ct della Nazionale? Lo leggiamo dall’ampia analisi di Repubblica, a firma Niccolò Maurelli, sul tumultuoso rapporto tra Ranieri (senior advisor della Roma, ossia uomo di fiducia dei Friedkin) e Gasperini. Scrive Repubblica: Tanto che, se non ci saranno chiarimenti, ne rimarrà soltanto uno. Ranieri lo ha già detto: “Nel caso, sono pronto a farmi da parte”. Mentre Gasperini vorrebbe restare: “Mi auguro di essere ancora l’allenatore della Roma il primo luglio”. A più di una condizione, però. Che si cambi strategia. Non solo in ottica mercato (significa mettere in discussione Massara), ma pure lato staff.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cioè, a Mondiali persi, Ranieri vuole la Nazionale? Lo scrive Repubblica “Beatrice Venezi conquista Pisa”. “Fiume di applausi” al teatro Verdi. Stavolta lo scrive persino RepubblicaRitorno trionfale e direzione magistrale per Beatrice Venezi al Teatro Verdi di Pisa dove ha diretto l’Orchestra da Camera Fiorentina per la Carmen... De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà anche per contrastare eventuali infiltrazioni criminali (Repubblica)L’annosa questione delle infiltrazioni criminali nelle curve italiane continua a interessare sia l’opinione pubblica sia gli organi competenti.