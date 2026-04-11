Il poliziotto coinvolto nell'incidente ha dichiarato di aver aperto il fuoco per paura, esprimendo dispiacere per la vittima coinvolta. Durante l'incidente probatorio, ha contestato le accuse mosse contro di lui, negando ogni responsabilità riguardo alle azioni compiute in quella circostanza. La sua testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario aperto per chiarire la dinamica dell'incidente.

L’agente di polizia Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri, ha respinto molte delle accuse mossegli dagli investigatori durante un incidente probatorio finalizzato a “cristallizzare” la sua testimonianza. Cinturrino ha dichiarato di essere stato un “poliziotto corretto” e si è detto dispiaciuto “per la fine di Mansouri e per la mia”. L’incidente probatorio di Cinturrino L’agenzia di stampa Ansa ha riportato alcune delle dichiarazioni che Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso un ragazzo di 28 anni il 26 gennaio scorso a Rogoredo, avrebbe rilasciato durante l’incidente probatorio chiesto dalla procura.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cinturrino nega le accuse nell'incidente probatorio, "Ho sparato per paura, dispiaciuto per Mansouri"

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Cinturrino: “Omicidio premeditato? Non avevo rapporti con Mansouri, ho sparato per paura”Milano – "Il martello? Non lo usavo per picchiare le persone, ma per cercare droga o denaro che veniva nascosto sotto terra a Rogoredo".