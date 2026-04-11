Cinturrino dichiarazioni spontanee in aula | Mai usato violenza sempre agito nel pieno della legalità

Durante l'udienza, l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee affermando di non aver mai usato violenza e di aver sempre agito nel rispetto della legge. Ha inoltre dichiarato di essere stato un poliziotto corretto, sottolineando che la divisa è sempre stata la sua passione e che il suo operato è stato orientato a tutelare la giustizia. Le sue parole sono state ascoltate con attenzione in aula.

(Adnkronos) – "Sono sempre stato un poliziotto corretto, ho sempre lavorato nell'interesse della giustizia, la divisa è sempre stata la mia passione. Non ho mai usato violenza contro nessuno, non ho mai sottratto droga o soldi, ho sempre agito nel pieno della legalità". E' il senso delle dichiarazioni spontanee rese dal poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Il poliziotto Cinturrino davanti al giudice: “Mai usato violenza. Dispiaciuto per me e per Mansouri”Nella seconda giornata di incidente probatorio, l'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario, rilascia... Zannini davanti al giudice: respinte le accuse tra memorie scritte e dichiarazioni spontaneeIl consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini respinge le accuse della Procura.