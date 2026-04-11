L a mostra del momento è Le fiabe sono vere. Storia popolare italiana, al Museo delle Civiltà di Roma (MUCIV), da poche settimane diretto da una donna, Luana Toniolo. I curatori sono due uomini, Massimo Osanna, il dirigente che ha rivitalizzato Pompei, e Andrea Viliani. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Leggi anche › Michaelina Wautier, in mostra a Londra, e le altre: il riscatto delle artiste dimenticate Ma è stata una donna, l’architetto Maria Rosaria Lo Muzio, a coordinare il lavoro delle tante associazioni – comprese quelle delle persone con disabilità, delle persone Down, dei ciechi, dei sordi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinquecento opere, fruibili anche con il tatto per qualsiasi visitatore, ci accompagnano in un viaggio nella cultura materiale italiana

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Non un visitatore in più. Come ripensare la fruizione della culturaIl direttore del Museo del Prado di Madrid ha recentemente dichiarato di non voler incrementare il numero dei visitatori del museo.