Cinema carcere e riscatto | la storia vera dietro il film d’esordio di Massimiliano Gallo

Il film d’esordio di Massimiliano Gallo, intitolato La salita, racconta una storia ambientata in una Napoli meno conosciuta, quella legata a esperienze di carcere e di riscatto. La narrazione si basa su eventi reali e approfondisce il percorso di un protagonista che cerca di cambiare vita, affrontando le difficoltà legate alla detenzione e alle sfide successive. La pellicola si inserisce in un contesto di storie vere che si svolgono nel cuore di una città complessa e ricca di contraddizioni.

C’è un’altra Napoli, lontana dai riflettori più scontati, che riaffiora con forza in La salita, debutto alla regia di Massimiliano Gallo. Un film che arrivato in sala lo scorso 9 aprile con Fandango porta con sé una domanda semplice ma potente: cosa può davvero cambiare la vita di chi è ai margini? La risposta, in questo caso, è il teatro. Presentato alle Giornate degli Autori della Biennale Cinema 2025, il film si muove tra realtà e invenzione, intrecciando due vicende: da un lato un episodio storico poco raccontato, dall’altro una storia immaginata che ne amplifica il senso. Il risultato è un racconto che evita scorciatoie e punta dritto al cuore del tema: il riscatto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” Maurizio Casagrande, al cinema nel film La salita di Massimiliano Gallo: “La recitazione ha trovato me”Ci sono ruoli che non si costruiscono soltanto con la tecnica, ma con la memoria.