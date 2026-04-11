Nel Parco del Frignano, alla Buca del Cimone, si trovano edifici in condizioni di degrado. Queste strutture si trovano a circa 2.000 metri di altezza, con un dislivello di circa 190 metri rispetto alla vetta del Monte Cimone. Il WWF ha diffuso un appello riguardo a questa situazione, evidenziando lo stato di abbandono delle costruzioni. La questione riguarda la tutela dell’area naturale e il mantenimento del paesaggio.

Strutture fatiscenti alla Buca del Cimone. WWF lancia un appello: a quasi 2.000 metri di quota, a circa 190 metri di dislivello dalla vetta del Monte Cimone (2.165 m. s.l.m.), il punto più alto dell’Appennino settentrionale e simbolo del Parco Regionale del Frignano, due strutture in stato di abbandono deturpano uno dei paesaggi montani più iconici della regione. Le immagini scattate negli ultimi giorni parlano chiaro: un edificio con il tetto completamente crollato, travi scoperte e pareti lesionate; accanto, una cabina di servizio vandalizzata, con vetri infranti, suppellettili sparsi nella neve, materiali arrugginiti e detriti abbandonati sul suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cimone, edifici fatiscenti. Sfregio al Parco del Frignano"

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