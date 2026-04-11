Cielo giallo e venti africani | l’invasione di sabbia colpisce l’Italia

Un fronte di polveri desertiche sta attraversando l’Italia, causando un cielo di colore giallo e portando venti provenienti dall’Africa. Le condizioni meteorologiche stanno subendo un repentino mutamento, con la presenza di sabbia che si fa notare su tutta la penisola. La presenza di queste polveri è stata segnalata in diverse regioni, con effetti visivi e atmosferici evidenti.

Un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche sta per interessare l'intera penisola, con l'arrivo di polveri desertiche che trasformeranno la colorazione del cielo. Una perturbazione che risale dal Nord Africa porterà venti di Scirocco molto intensi, con il momento di massima concentrazione di sabbia previsto per il 13 aprile. Fino alla giornata di oggi, sabato 11 aprile, il tempo si manterrà stabile grazie alla persistenza di un sistema anticiclonico che ha garantito condizioni tranq . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cielo giallo e venti africani: l’invasione di sabbia colpisce l’Italia Leggi anche: Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza Leggi anche: Cielo giallo e neve rossa, la pioggia “sporca” bagna l’Italia: dove succederà Temi più discussi: Svizzera a Creta: All'improvviso il cielo si è tinto di rosso sangue; Piovono piccioni morti dal cielo: scatta l'allarme per il rischio aviaria, è giallo sulle cause del decesso degli uccelli; Meteo, weekend sporco e calo termico: in arrivo polvere sahariana e piogge di fango; Cielo Del 1 Aprile In Oltrepo. Foto Di Sergio. Cielo giallo per la sabbia del Sahara, il fenomeno in Italia: il picco in arrivo il 13 aprileIn Italia si prepara un cambiamento delle condizioni meteo: dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione, il sistema anticiclonico inizierà gradualmente a perdere forza, ... ilgazzettino.it Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della BrianzaGalbiate (Lecco), 8 febbraio 2026 – Cinquanta sfumature di giallo. Senza trucco, senza inganno, senza filtri, né ritocchi. Il cielo sopra Galbiate ieri al tramonto si è tinto di giallo, anzi di gialli ... ilgiorno.it Oggi pomeriggio visita in un campo di Colza con colori giallo stupendo ; a sera al tramonto il cielo si è colorato dei colori dell'arcobaleno : viva la vita, viva la luce, sogni d'oro e buona notte: viva la vita, viva la luce, a domani, ciao . Fot - facebook.com facebook