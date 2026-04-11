Ciclismo e Rock | la rivoluzione tra design e leggende al Vigorelli

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Velodromo Vigorelli si è svolta la presentazione di un volume che unisce il mondo del ciclismo, dell’estetica e della musica. L’evento ha coinvolto appassionati di diverse discipline, offrendo uno sguardo su come design e leggende sportive si incontrino con l’arte e le sonorità. La cerimonia ha visto la partecipazione di autori, esperti e pubblico interessato a scoprire i collegamenti tra queste realtà diverse ma complementari.

Il Velodromo Vigorelli ha ospitato la presentazione di un volume che intreccia il mondo del ciclismo con quello dell'estetica e della musica, attraverso le pagine di A.C. Confidential. La mia vita tra arte, bicicletta e design. L'opera, pubblicata da Ediciclo Editore, nasce dalla collaborazione tra Antonio Colombo e Giacomo Pellizzari per raccontare come figure legate al grande ciclismo e icone della scena rock si siano unite sotto il segno delle due ruote. L'evento nel celebre impianto milanese . 🔗 Leggi su Ameve.eu

ciclismo e rock la rivoluzione tra design e leggende al vigorelli
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