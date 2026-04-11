Cibottola, un borgo storico nel comune di Piegaro, si trova in uno stato di abbandono da circa dieci anni. Due cittadini della zona hanno recentemente sollevato preoccupazioni riguardo al progressivo deterioramento delle strutture e al possibile rischio di crolli. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso le testimonianze di Peltristo e Pinzo, che hanno evidenziato il problema in un contesto di crescente degrado.

Augusto Peltristo e Roberto Pinzo hanno lanciato un grido d’allarme contro il declino sistematico di Cibottola, borgo storico situato nel comune di Piegaro. La denuncia punta il dito contro un decennio di inerzia istituzionale che ha trasformato un patrimonio culturale in un pericolo per la sicurezza pubblica. La cronologia del disinteresse parte da un momento preciso: il 2014, anno in cui Civica Piegaro presentò la prima interrogazione ufficiale per chiedere interventi urgenti sul castello e sul borgo. Oggi, dopo più di dieci anni, quel tentativo di salvaguardia appare ancora lontano da una risoluzione. Peltristo, che guida Fare Perugia FI, e Pinzo, attuale esponente di Civica Piegaro, segnalano come la condizione del sito sia peggiorata drasticamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cibottola nel baratro: 10 anni di abbandono e il rischio di crolli

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