Ci offendeva sempre e urlava voleva comandare | figlia a processo per maltrattamenti

Una donna è stata citata in tribunale con l’accusa di aver maltrattato i propri figli, che hanno raccontato episodi di offese, urla e minacce. Secondo quanto riferito, la madre si comportava in modo aggressivo, accusando i figli di non aiutarla e insultandoli frequentemente. I figli hanno dichiarato di aver deciso di rivolgersi alle autorità dopo aver subito insulti e comportamenti intimidatori.