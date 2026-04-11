Ci offendeva sempre e urlava voleva comandare | figlia a processo per maltrattamenti
Una donna è stata citata in tribunale con l’accusa di aver maltrattato i propri figli, che hanno raccontato episodi di offese, urla e minacce. Secondo quanto riferito, la madre si comportava in modo aggressivo, accusando i figli di non aiutarla e insultandoli frequentemente. I figli hanno dichiarato di aver deciso di rivolgersi alle autorità dopo aver subito insulti e comportamenti intimidatori.
«Ci offendeva sempre e ci accusava che non l’aiutavamo. Urlava, ci minacciava. Ero stanca di farci insultare e l’abbiamo denunciata». In aula la testimonianza di una donna anziana, madre di una 50enne imputata per maltrattamenti nei confronti dei genitori 80enni. I rapporti sono altalenanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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