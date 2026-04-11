Choc su un bus Amt | motore penzola dal soffitto Orsa | Siamo alla manutenzione della speranza

Un episodio sorprendente ha coinvolto un autobus Amt, dove il motore si è staccato dal soffitto durante il servizio. Un passeggero presente ha commentato che la situazione rappresenta un esempio della manutenzione del trasporto pubblico locale. La scena si è verificata in un momento di normale circolazione, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità dei controlli sulla flotta di veicoli.

"?Se cercate una metafora perfetta della gestione del trasporto pubblico a Genova, non dovete guardare i rendering futuristici del progetto 4 Assi o le promesse elettorali sui bus elettrici. Vi basta alzare lo sguardo al soffitto di un Van Hool, matricola 9343. Lì, tra pannelli divelti e nastro.🔗 Leggi su Genovatoday.it Amt, Ugl: "Preoccupati per i bus nuovi fermi a Campi""Siamo in attesa - dichiara il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo - del documento di intesa tra Comune e Regione per la ricapitalizzazione,... Strage di Capodanno, spunta un video choc sul soffitto precarioIl filmato è stato consegnato agli inquirenti da un testimone sentito il 7 gennaio scorso dagli inquirenti vallesi.