Negli ultimi giorni si è parlato molto di chi potrebbe assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Tra i nomi più discussi ci sono quelli di Antonio Conte e Claudio Ranieri, con alcuni che sostengono che il secondo potrebbe essere una scelta più adatta. La questione riguarda anche le offerte economiche, con voci che indicano un compenso di circa 8 milioni di euro annui per Conte. Tuttavia, la decisione sembra ancora lontana dall’essere presa.

Non è tardi per sor Claudio ct: è lui l candidato ideale. Tra Conte e De Laurentiis pare un gioco delle parti. E se proprio deve andare, allora o Maresca o Grosso Ma tagliamo la testa al toro, anzi alla lupa: altro che Antonio Conte, sarebbe Claudio Ranieri il commissario tecnico ideale per una Nazionale italiana da ricostruire. Non è mai troppo tardi, forse sarebbe stato meglio che avesse accettato un anno fa, certo. Però Sor Claudio continua ad avere tutte le caratteristiche per portarci fuori dalla tempesta imperfetta di questi anni trascorsi tra le supercazzole del neo strisciato di Certaldo e la disperata insipienza di Ringhio a metà. La baruffa con Geremia Gasperini dovrebbe essere un segnale da cogliere al volo per chi in questo momento sta pensando al rilancio della Nazionale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi glieli dà 8 milioni a Conte in Nazionale? Meglio Ranieri

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