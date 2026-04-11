Da una settimana, Renaud de Lesquen ricopre il ruolo di presidente di Rabanne, dopo aver ricoperto in passato la posizione di Amministratore Delegato di Givenchy. La sua nomina segue un cambiamento nella leadership dell’azienda di moda e beauty. La comunicazione ufficiale è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. Renaud de Lesquen assume così la guida della società con un passato nel settore del lusso.

Già da una settimana Renaud de Lesquen, ex Amministratore Delegato di Givenchy, è diventato il presidente di Rabanne. In questo nuovo ruolo in cui si occuperà di guidare principalmente sia le attività di moda che quelle di profumeria della storica etichetta fondata nel 1966 dal geniale stilista spagnolo Paco Rabanne. Rabanne nomina Renaud de Lesquen nuovo presidente di moda e beauty. Come ha commentato il nuovo presidente su Linkedin, “Tornare a far parte di Rabanne oggi, continuando a coltivarne il lato fashion, ha un significato particolarmente profondo. Rabanne è una Maison senza eguali: audace, espressiva, mitica e sempre pronta a sfidare i confini della creatività.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Renaud de Lesquen, il nuovo presidente di moda e beauty di Rabanne

Rabanne, Capo Plaza è il nuovo local ambassador di MillionLa collaborazione con Capo Plaza nasce da una visione condivisa: affermare la propria identità senza compromessi.

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