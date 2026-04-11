Plasma 8003, nome d’arte di Antonio Silvestri, è un rapper nato a Genova. Entrato nella scuola di Amici nell’edizione 20252026, ha partecipato al serale ma è stato eliminato. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione, considerando la sua esperienza nella scena musicale urban italiana e le apparizioni precedenti in TV. La sua carriera conta diversi lavori nel genere rap, con una presenza consolidata nel panorama musicale italiano.

Plasma 8003, il rapper appena entrato nella scuola di Maria De Filippi, edizione 20252026. All’ anagrafe si chiama Antonio Silvestri, è nato a Genova e non di certo nuovo né sul piccolo schermo, ne nella scena musicale urban italiana. Prima di sbarcare nel talent di Canale 5, dove a volerlo fortemente è stato Rudy Zerbi, e dove sta già dando prova del suo talento, aveva tentato di salire la china del successo anche a X Factor. Nel 2024, infatti, Plasma superò perfino le audizioni dello show, ma la sua avventura si interruppe ai BootCamp per volere di Paola Iezzi. “ Solo un giorno per starci male, poi torno a lavorare”, aveva dichiarato dopo l’eliminazione, dando prova della grande passione e determinazione che poi lo ha accompagnato sino ad Amici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Plasma, il rapper eliminato nel serale di Amici

Serale Amici 25, Plasma eliminato: problemi di salute e patto segreto con Maria De FilippiLa terza puntata del Serale di Amici 25 si chiude con un’eliminazione che ha colpito il pubblico e acceso l’attenzione su Plasma.

Amici 25, shock al Serale: Plasma eliminato e la rivelazione che nessuno sapevaSubito dopo il verdetto letto da Maria De Filippi nella casetta una confessione inattesa sulla salute di Plasma cambia il racconto della puntata.

Amici 25 - Plasma accede al serale