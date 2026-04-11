Stefania Orlando ha incontrato il nuovo compagno, Marco Zechini, durante la festa di compleanno di una nota showgirl e conduttrice. La stessa Orlando ha dichiarato di non essere pronta a una relazione subito dopo il divorzio da un ex marito. La conoscenza tra i due è avvenuta grazie all’intervento di un’amica comune, che ha contribuito a farli avvicinare.

Stefania Orlando e il nuovo compagno Marco Zechini si sono incontrati alla festa di compleanno della showgirl e conduttrice Matilde Brandi, che ha avuto un ruolo chiave nel farli avvicinare. Secondo quanto raccontato dalla stessa Orlando, inizialmente non si sentiva pronta ad una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ma la pazienza di Marco ha avuto la meglio. “ Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa, ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni “, ha dichiarato Stefania in un’intervista. Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando e cosa fa nella vita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando, Marco Zechini: “Non ero pronta dopo il divorzio da Simone”

Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando, Marco Zechini, e cosa fa nella vitaDopo aver ufficialmente divorziato dall’ex Simone Gianlorenzi, la showgirl Stefania Orlando ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo compagno...

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