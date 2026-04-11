Gabriella Dominici è la madre di Francesca Manzini, nota per il suo ruolo di imitatrice in televisione. È stata presente durante la partecipazione di sua figlia al Grande Fratello Vip, apparendo in diverse occasioni pubbliche. La sua presenza è stata importante nel percorso della figlia nel mondo dello spettacolo. Non ci sono altri dettagli pubblici sulla sua vita o attività.

Gabriella Dominici è la mamma di Francesca Manzini, una figura fondamentale nella vita dell'imitatrice, apparsa in televisione durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Gabriella Dominici, la mamma di Francesca Manzini Francesca Manzini non ha mai nascosto di essere legatissima a mamma Gabriella Dominici. Sorridente e fortissima, Gabriella ha vissuto periodi molto difficili nella sua infanzia, ma non si è mai arresa. Figlia del noto attore Arturo Dominici, scomparso nel 1992, è cresciuta in una famiglia di artisti. Francesca non ha mai nascosto di aver sofferto molto per via della separazione fra i genitori, avvenuta quando lei era adolescente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Chi è Gabriella Dominici, la mamma di Francesca ManziniGabriella Dominici è la mamma di Francesca Manzini, una figura fondamentale nella vita dell’imitatrice, apparsa in televisione durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. dilei.it

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Livorno, 4 aprile 2026 – Una tragedia enorme e una famiglia distrutta dal dolore, Antonella Fezza, 51 anni, livornese è morta questa mattina a mezzogiorno sul Romito a causa di un frontale mentre era in moto insieme al marito, Aldo Dominici, di 49 anni, anch - facebook.com facebook