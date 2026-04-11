Chagos stop di Starmer | il veto di Trump blocca l’accordo chiave

Il governo guidato da Keir Starmer ha annunciato la sospensione del piano di restituzione delle isole Chagos a Mauritius. La decisione arriva dopo che la presidenza di Donald Trump ha esercitato un veto, impedendo il proseguimento dell’accordo. La questione riguarda il ritorno delle isole, che era stato pianificato in precedenza, ma ora è stato bloccato definitivamente dalla posizione dell’amministrazione statunitense.

Il governo di Keir Starmer ha deciso di sospendere il progetto per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius, una mossa dettata dalla ferma opposizione della presidenza di Donald Trump. La decisione mette in stallo il piano che prevedeva il trasferimento della sovranità dell’arcipelago, con particolare riferimento all’isola di Diego Garcia, dove sorge un’importante base militare condivisa tra Regno Unito e Stati Uniti. L’interruzione del percorso diplomatico si riflette direttamente sull’agenda legislativa britannica: il provvedimento necessario per concretizzare l’accordo non sarà inserito nel discorso del Re previsto per il prossimo mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chagos, stop di Starmer: il veto di Trump blocca l’accordo chiave Trump contro Starmer: "Grande stupidità", scoppia il caso delle isole ChagosIl caso delle isole Chagos, arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, agita le acque tra Washington e Londra. Leggi anche: Trump says Chagos air base talks with UK’s Starmer were productive