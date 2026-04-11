Centro e degrado Un progetto di speranza

Nel cuore della città, i portici sono stati trasformati in piste ciclabili e spazi per disegno e scrittura, ma sono anche usati come latrine pubbliche. Le pareti dei muri sono state invase da scarabocchi, scritte e disegni realizzati da chi passa di lì. La situazione riflette uno stato di degrado che coinvolge aree centrali della città, rendendo evidente il problema della manutenzione e della sicurezza in questi spazi pubblici.

I portici del centro sono diventati piste ciclabili oltre che latrine. I muri dei fogli bianchi per chiunque voglia scarabocchiare, scrivere, disegnare. I bidoni straripano, le bici lasciate ovunque, i pavimenti maleodoranti pullulano di cicche e bottiglie vuote. Alcune zone sono irriconoscibili. Ma davvero vogliono farci credere che tutto ciò sia normale? Io ci sono nata a Bologna e non la riconosco più. Monia Forghieri Risponde Beppe Boni L’amministrazione comunale pare si sia accorta (in vista delle elezioni 2027) che effettivamente il livello di degrado del centro ha raggiunto livelli inaccettabili. Il sindaco Matteo Lepore ha presentato nei giorni scorsi un programma di interventi che partiranno nei prossimi mesi e che dovrebbero migliorare lo scenario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Non ho paura di cambiare

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