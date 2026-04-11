Centro destra due nomi nuovi di zecca per il candidato sindaco | chi sono e perché hanno delle chance

Due nomi nuovi di zecca sono stati annunciati come candidati sindaco dal centrodestra. La presentazione del libro “Le ragioni di Giuda” di Tommaso Cerno si è svolta venerdì 27 marzo presso l’hotel Astoria di piazza XX Settembre. La serata ha attirato l’attenzione su questi candidati, che potrebbero avere delle opportunità in vista delle prossime elezioni amministrative.

Qualche settimana fa, venerdì 27 marzo, l’hotel Astoria di piazza XX Settembre ospitava la presentazione de “Le ragioni di Giuda”, l’ultimo libro di Tommaso Cerno. Il dialogo tra il direttore de Il Giornale e Marco Belviso ha chiamato a raccolta molte più persone di quante la sala potrebbe. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Michele Sodano candidato sindaco, ci sono già 4 nomi dell'ipotetica squadra di governo Lista del Pd quasi pronta, Lima: "I nomi del potere sono sempre gli stessi, a giorni il candidato sindaco della nostra coalizione"“Entro la prossima settimana ufficializzeremo il nome del candidato sindaco di Agrigento sostenuto da tutta l’area progressista”. Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Centrodestra ancora in stand-by sul candidato sindaco, il nome di Daniela Catalano non sblocca lo stallo; Centrodestra diviso ad Avellino: niente accordo, due candidati in corsa; Gioacchino Amico e i suoi rapporti (veri, millantati o presunti) con la politica lombarda. Centro destra, due nomi nuovi di zecca per il candidato sindaco: chi sono e perché hanno delle chanceMentre la coalizione fa molta fatica a trovare una sintesi attorno alla quale aggregarsi in vista delle prossime amministrative, emergono delle sensibilità che non si erano manifestate fino a oggi. Un ... udinetoday.it Centrodestra ancora spaccato: i nomi in balloFumata nera nel centrodestra sambenedettese. Dal tavolo che si è tenuto nella serata di mercoledì non è uscito il nome del candidato sindaco unitario per le prossime Comunali. A emergere, al momento, ... ilrestodelcarlino.it Provinciali 2026. Pasquale Aliberti è il candidato unico di tutto il Centro destra: il Sindaco di Scafati se la vedrà con Geppino Parente (Centro Sinistra), primo cittadino del Comune di Bellosguardo. #provinciali2026 #elezioniprovinciali #ProvinciaDiSalerno - facebook.com facebook