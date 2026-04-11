Centri estivi pre-iscrizioni | Al via lunedì fino al 27

Da lunedì e fino al 27 aprile, le famiglie di Bologna potranno compilare le pre-iscrizioni per i centri estivi. La procedura si svolge online e permette di riservare un posto per i bambini nelle strutture dedicate. Dopo questa fase, tra il 5 e l’8 maggio, sarà necessario confermare l’iscrizione inserendo il codice ricevuto tramite email. La procedura riguarda le famiglie interessate ai servizi estivi del prossimo anno scolastico.

Tutto pronto per le domande per i centri estivi. Da lunedì (e fino al 27 aprile) le famiglie bolognesi potranno compilare la pre-iscrizione ai centri estivi, richiesta da confermare dal 5 all’8 maggio inserendo il codice ricevuto dopo il primo invio. Un sistema, che, assicura l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, dovrebbe funzionare senza gli intoppi tecnici che negli anni passati avevano reso le iscrizioni una corsa a ostacoli telematica per molte famiglie. "E’ un’estate per noi importante perché nel tempo abbiamo costruito una rete di servizi importanti", rivendica Ara. Assieme ai centri estivi, con un aumento delle sedi disponibili dalle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi, pre-iscrizioni: "Al via lunedì fino al 27" Leggi anche: Centri estivi, al via le iscrizioni a Bibbiena Centri estivi 2026, iscrizioni al via: ecco come fareIl Comune di Udine sta per avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, con importanti novità che rafforzano l'offerta... Temi più discussi: Centri Estivi 2026; Servizi conciliativi estivi, da domani al via le pre-iscrizioni per le famiglie; Trieste Campus 2026: aperte le iscrizioni al centro estivo Multisport; Forte Campus. Iscrizioni più agevoli. Centri estivi a Bologna, al via le iscrizioni: ecco come fare. Più sedi e proposte per i ragazziIl Comune aumenta le sedi e l’offerta per la fascia dagli 11 ai 13 anni. Il click day il 5 maggio. Ara: Ma i fondi del governo arrivano tardi ... bologna.repubblica.it Centri estivi, al via le iscrizioni a BibbienaVenerdì 10 aprile apriranno le iscrizioni per i centri estivi 3-6 anni, mentre le iscrizioni per i ragazzi più grandi apriranno a maggio ... lanazione.it Le domande di iscrizione per i centri estivi saranno in due fasi: dal 13 al 27 aprile per compilare la richiesta e dal 5 all'8 maggio per confermarla. - facebook.com facebook