Centinaia di arresti della polizia a raduno propal a Londra è polemica in Gb

Oggi a Londra, Scotland Yard ha effettuato centinaia di arresti durante un raduno di protesta. L'operazione si è svolta nel centro della città e ha coinvolto numerosi partecipanti. La polizia ha comunicato di aver agito per mantenere l'ordine pubblico, senza fornire dettagli sulle accuse specifiche. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e i gruppi coinvolti nella protesta.

Retata di arresti da parte di Scotland Yard oggi nel cuore di Londra contro i partecipanti - in larghissima parte pacifici - di un raduno promosso a Trafalgar Square per manifestare solidarietà a Palestine Action: un gruppo propal noto per azioni illegali, ma mai riconosciuto colpevole di atti di violenza, messo al bando per "terrorismo" mesi fa da un contestatissimo provvedimento d'autorità del governo laburista del 'moderato' Keir Starmer. I fermi sono stati centinaia, fino a 400 secondo stime non ancora definitive diffuse dagli organizzatori. Mentre la polizia ne ha al momento confermati un centinaio. A essere presi di mira, giovani e anziani 'colpevoli' per lo più di aver esibito solo cartelli di sostegno nei confronti di Palestine Action.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centinaia di arresti della polizia a raduno propal a Londra, è polemica in Gb La polemica e le piazze. Conte: parliamo di Palestina. I ProPal alle commemorazioni"La Repubblica italiana rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del... Leggi anche: Lo spettacolare raduno dei lamantini: in centinaia si ‘abbracciano’ per sopravvivere al freddo