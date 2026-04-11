Celebrazioni nell’aula Palatucci | Faro sulla criminalità giovanile

Nell’aula “Giovanni Palatucci” della Questura si è tenuta una cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia. Durante l’evento, si è parlato di un impegno continuo per garantire la sicurezza nel territorio e si è affrontato il tema della criminalità giovanile come punto di attenzione. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e di altre istituzioni locali.

"Un impegno costante per la sicurezza del territorio". La polizia ha voluto celebrare ieri nell’aula “Giovanni Palatucci“ della Questura il 174° anniversario della fondazione guardando al futuro. Nel corso del suo intervento, il questore Luigi Di Clemente ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le forze di polizia, definendo il coordinamento con l’Arma dei carabinieri e la finanza come una "squadra coesa" fondamentale per garantire la legalità nel Pavese. L’attività dell’ultimo anno è stata caratterizzata da un incremento dei servizi di controllo del territorio, con un’attenzione particolare a Pavia, Vigevano e Voghera. "Grazie alla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Celebrazioni nell’aula “Palatucci“: "Faro sulla criminalità giovanile" Piacenza, stretta sulla criminalità giovanile: misure cautelari per cinque ragazzi indagati per rapina, estorsione e lesioniNuovo intervento di contrasto ai fenomeni di devianza e criminalità giovanile nel territorio piacentino. Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. I presidi: segnale allarmanteTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media... Temi più discussi: Celebrazioni nell’aula Palatucci: Faro sulla criminalità giovanile; Polizia di Stato: a Pavia la festa per il 174° anniversario. Più controlli sul territorio. In aumento i casi di violenza di genere e di criminalità minorile; 174° Festa della Polizia, le foto dalla Questura di Pavia; A Pavia la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario: più controlli, tecnologia e attenzione ai cittadini. Celebrazioni nell’aula Palatucci: Faro sulla criminalità giovanileUn impegno costante per la sicurezza del territorio. La polizia ha voluto celebrare ieri nell’aula Giovanni Palatucci della Questura ... ilgiorno.it Poliziotto, eroe e martire. Celebrazione in memoria di Giovanni PalatucciLo scorso anno le celebrazioni si erano svolte in Sala Montanari, con la premiazione degli studenti che avevano partecipato al concorso dedicato alla sua figura. Questa volta la Questura di Varese ha ... ilgiorno.it #AltreNews #Cronaca Giornata del Mare, eventi e celebrazioni nelle acque del golfo di Napoli - facebook.com facebook Venerdì Santo, processioni, riti e celebrazioni nel mondo. FOTO x.com