Alessandro Cecchi Paone, noto volto della televisione italiana, si prepara a pubblicare un nuovo libro intitolato

Alessandro Cecchi Paone, figura storica della divulgazione televisiva italiana, sta per pubblicare un nuovo volume dedicato all’intelligenza artificiale intitolato AI per tutti. Nel racconto che accompagna l’uscita del manuale, il conduttore ripercorre cinquant’anni di carriera, partendo dal debutto avvenuto nel 1976 all’età di quindici anni, passando per i legami politici con i Radicali e le collaborazioni professionali con figure chiave della storia recente del Paese. Dalla guida del gruppo WWF alle prime telecamere Rai. Il percorso formativo di Cecchi Paone affonda le radici in un impegno ambientale precoce: già a cinque anni era membro del WWF Italia, dove ricevette da Fulco Pratesi la responsabilità di guidare il gruppo dei giovanissimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cecchi Paone: dai primi passi in Rai al nuovo libro sull’IA

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